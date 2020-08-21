"أرميا 2020": الدفاع الجوي يبرز إمكانياته

تشارك قوات الدفاع الجوي الروسية في معرض "أرْمِيَا 2020" الدولي المقام في روسيا بنشاطات تهدف إلى إبراز إمكانيات أسلحتها ووسائطها.

وتتوزع مشاركة القوات المسلحة الروسية في معرض "أرْمِيَا 2020" على عدد من أنحاء البلاد. وسيتم في ميدان أشولوك، وهو أحد ميادين الرماية التابعة للقوات المسلحة الروسية ويقع في مقاطعة أستراخان، استعراض كيفية صد هجوم جوي صاروخي مكثف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن عملية صد الهجوم الجوي التي يشهدها ميدان أشولوك ستُظهر إمكانيات الدفاع الجوي.

وتتضمن العملية قيام منظومات "إس-400" و"إس-300في4" و"بوك-إم3" و"تور" و"بانتسير إس" بإطلاق صواريخها الاعتراضية على أهداف تمثل الطائرات والصواريخ البالستية.

أول معرض بعد رفع الحجر الصحي

يعتبر معرض "أرميا" واحدا من أكبر معارض الأسلحة في العالم. وتنطلق فعاليات دورته السادسة في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" في ريف العاصمة الروسية موسكو في 23 أغسطس/ آب 2020، وتستمر حتى 29 أغسطس.

وأعلن الجنرال أندريه غونتشاروف، مسؤول وزارة الدفاع الروسية، أن معرض "أرميا 2020" يقام على مساحة تزيد على 320 ألف متر مربع، وأنه يضم فعاليات مثيرة ومفاجآت كثيرة.

ولفت مسؤول وزارة الدفاع إلى أن معرض "أرميا 2020" أول معرض دولي كبير يقام بعد رفع الحجر الصحي الذي فرضته جائحة فيروس كورونا.