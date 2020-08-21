"أرميا 2020": أول ظهور لصواريخ "تورنادو إس"

يضم معرض "أرْمِيَا 2020" الدولي، الذي سيقام في روسيا من 23 إلى 29 أغسطس الجاري، مجسم غواصة "بي-750بي".

وتجدر الإشارة إلى أن غواصة "بي-750بي" هي الغواصة الوحيدة في العالم التي تعمل بمحرك قادر على العمل في غياب كامل للهواء، وهي غواصة صغيرة يبلغ طولها 66 مترا وعرضها 7 أمتار، وتمت صناعتها في روسيا.

وخصصت غواصة "بي-750بي" للاستخدام العسكري، وستتسلح بصواريخ "كاليبر" والطربيدات والألغام.

كما تشتمل معروضات الصناعة البحرية الروسية على مجسم زورق فئة "غراتشونوك" وروبوت "فيتياز دي" البحري وسفينة البحث العلمي "أومكا" وسفينة فئة "أ45-90.2" وسفينة فئة "سوتاليا" وهما سفينتان خصصتا لنقل الناس، وغواصة "روس" وهي غواصة الأعماق.

وعن زورق "غراتشونوك" قالت قناة القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" إن زوارق فئة "غراتشونوك" خصصت لمكافحة عمليات التخريب ومساعدة حرس الحدود على خفر حدود الدولة.

"تورنادو"

أعلنت شركة "تكنوديناميكا"، وهي إحدى شركات التكنولوجيا المتطورة الروسية، أنها ستعرض للجمهور خلال معرض "أرميا 2020" لأول مرة القذائف الصاروخية التي صُنعت لراجمة صواريخ "تورنادو إس".

ويتم توجيه قذائف "تورنادو إس" بواسطة الأقمار الصناعية. وذكر إيغور ناسينكوف، مدير عام شركة "تكنوديناميكا"، أنه يمكن تصويب كل قذيفة من قذائف "تورنادو إس" نحو هدف محدد. وتزن القذيفة أكثر من 800 كغ. ويبلغ مداها أكثر من 100 كم. وتخترق قذيفة "تورنادو إس" درعا من الصلب سماكته 140 ملم.

تنطلق فعاليات معرض "أرميا 2020" بضواحي موسكو في 23 أغسطس/ آب، وتستمر حتى 29 أغسطس.