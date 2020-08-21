مروحيات الجيش الروسي تزيد سرعتها

أعلن جهاز الإعلام التابع لمؤسسة "روستيخ" التي تدير قطاع التكنولوجيا الحديثة في روسيا، أن مروحية "مي-28إن" (الصياد الليلي) تجرّب مروحة ذات شفرات جديدة على شكل سيوف.

وأشار إلى أن الشفرات الجديدة ستزيد سرعة طائرة الهليكوبتر إلى حد كبير.

وكان أندريه بوغينسكي، مدير عام شركة روسيا لطائرات الهليكوبتر، قد كشف في وقت سابق أن مهندسي الشركة اخترعوا ما يزيد سرعة المروحيات التي يستخدمها الجيش الروسي.

وأضاف جهاز الإعلام التابع لشركة روسيا لطائرات الهليكوبتر أن الشركة ستعرض بدعتها الجديدة (الشفرات الجديدة لمروحة طائرة الهليكوبتر) للجمهور خلال معرض "أرميا 2020".



وتنطلق فعاليات معرض "أرميا 2020" في 23 أغسطس/ آب، وتستمر حتى 29 أغسطس.