"آرميا 2020": روسيا تعرض مجموعة جديدة من الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة

أعلن نائب المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، فلاديمير أرتياكوف، اليوم الجمعة، أن الشركات التابعة لـ "روستيخ" ستعرض في المنتدى العسكري التقني "آرميا -2020" مجموعة جديدة من الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة.

موسكو - سبوتنيك. وقال أرتياكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "سنعرض في المنتدى العسكري التقني "آرميا -2020"، ولأول مرة مجموعة جديدة من الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة من مجموعة الشركات "للتقنيات الإلكترونية اللاسلكية" والشركة القابضة "روس إلكترونيكا"، حيث يمكن نشر المنظومة "روبيج- أفتماتيكا" في مواقع أرضية مفتوحة، وعلى أسطح المباني أو المنشآت". أما "باستيون – أفتماتيكا" فهو نموذج محمول أكثر إحكاما. وأن المنظومات تعمل في الوضعين اليدوي والآلي".

وسيضم المعرض، نظام "كوبول-برو" الجديد المحمول المضادة للطائرات من دون طيار. والذي يؤثر على الطائرات المسيرة في محيط معين، أي أنه يجري تغطية المنطقة بنوع من القبة.

وأيضاً ستعرض شركة "روس الكترونيكا"، لأول مرة منظومة "آتاكا – ترويف" المتنقلة المضادة للطائرات المدنية المسيرة، المحمولة على عربة فائقة القدرة لجميع التضاريس.

وأضاف أرتياكوف: "يتم نشر المنظومة خلال خمس دقائق ويمكنها تحديد الطائرة من دون مشاركة المشغل على مبدأ" صديق أو عدو "، وكذلك منع الدخول غير المصرح به إلى المنطقة المحمية تلقائياً".

كما وستعرض مجموعة "التقنيات الإلكترونية اللاسلكية"، منظومة حديثة متنقلة أخرى لحماية الأجواء المحيطة من الطائرات المسيرة "سبافير" ، حيث تعمل هذه التقنية على تحييد الطائرات المسيرة من خلال التأثير على قنوات التحكم الخاصة بها.

وتجرى فعاليات المنتدى في الفترة من 23 إلى 29 آب/ أغسطس، في مركز المعارض "باتريوت" في ريف موسكو.