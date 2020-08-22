"ميغ-31" تحلق في طبقة الستراتوسفير...فيديو

تُظهر اللقطات الإقلاع والارتفاع والتحليق في طبقة الستراتوسفير، تم تصويرها من قمرة القيادة.

وجرت الرحلات الجوية في إطار تدريبات طيران تكتيكية لفوج الطيران المقاتل بالمنطقة العسكرية المركزية.

طائرة ميغ-31 هي طائرة اعتراض بعيدة المدى تفوق سرعة الصوت لجميع الأحوال الجوية. مصممة لاعتراض الأهداف الجوية وتدميرها على ارتفاعات منخفضة للغاية ومنخفضة ومتوسطة وعالية، في ظروف جوية بسيطة وصعبة، عندما يستخدم العدو التشويش النشط والسلبي على الرادار.