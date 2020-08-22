صحفي فوربس يعجب ببدلة "راتنيك" الروسية

لقد تقدمت روسيا بمعداتها القتالية "راتنيك" أكثر بكثير من الولايات المتحدة في مشروعها الخاص ببدلة القتال الأمريكية TALOS بشأن مسألة تصميم بدلة للقوات، وقد توصل صحفي فوربس ديفيد هامبلينغ إلى هذا الاستنتاج.

وفقًا لهامبلينغ، فإنه في الغالب سيحقق المتخصصون الروس أهدافهم في وقت أبكر من نظرائهم الأمريكيين، فهم يمشون خطوة بخطوة لتحسين البدلة، ويضيفون كل شيء من التلوين الوقائي للحرباء إلى الطائرات الصغيرة المسيرة.

يقول المقال: "ستكون القوات الروسية مع البدلات بدون محطات طاقة قادرة على حمل وإطلاق أسلحة ثقيلة وذخيرة أكثر من العدو بدون هذه التكنولوجيا".

قال هامبلينغ إنه من غير المرجح أن يتمكن المصممون الأمريكيون من إنشاء شيء مشابه في المستقبل القريب.

تم تصميم مجموعة المعدات القتالية "راتنيك" لزيادة أمن الجنود وتنقلهم وقدرتهم على المناورة والكفاءة في أنواع مختلفة من العمليات القتالية. درجة حرارة التطبيق - من 40 درجة تحت الصفر إلى 50 درجة.