كلاشينكوف تحدث صاروخ "فيخر-1"

أعلن المدير العام لشركة "كلاشنيكوف"، دميتري تاراسوف أن الشركة تحدث الصاروخ الموجه المضاد للدبابات "فيخر -1"، بزيادة مدى تدميره من 8 إلى 10 كيلومترات.

وقال تاراسوف في عرض في حديقة باتريوت بالقرب من موسكو "مدى استخدامه يصل إلى 8 آلاف متر، لكننا نعمل الآن على زيادة المدى إلى 10 كيلومترات".

تم تصميم صاروخ "فيخر-1" الموجه لتدمير المركبات المدرعة والأهداف الجوية منخفضة السرعة.

