"كلاشنيكوف" تعرض بندقية ذكية.. فيديو

قدمت شركة "كلاشينكوف" البندقية الذكية MP-155 Ultima عشية منتدى "أرميا-2020".

وقال دميتري تاراسوف، المدير العام للشركة: "هذه هي المزيد من خطواتنا في صناعة الترفيه. أعتقد أن هذا هو المنتج الأول في هذا الاتجاه، وسنقوم بتطويره. ربما سيظهر هذا الخط الجديد كيف تكون الصيادة الروسية".

ووفقا له، فإن البندقية ستطرح للبيع في أوائل عام 2021. وسيتم إطلاق مرافق جديدة في إيجيفسك خاصة لإنتاجها.

كما قدمت كلاشينكوف بندقية هجومية جديدة AK-19. تم إنشاؤها على أساس AK-12 ، والتي دخلت خدمة القوات البرية ومشاة البحرية ووحدات القوات المحمولة جواً الروسية في نهاية عام 2018.