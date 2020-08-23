دبابة "أرماتا" تحصل على شهادة تصدير للخارج

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، بأن الدبابة الروسية الحديثة أرماتا "تي - 14" حصلت على شهادة رسمية للتصدير الخارجي بعد اكتمال كل معايير الجودة العالمية.

وجاء هذا الإعلان عبر تصريحات لممثل شركة "روستيخ" الحكومية الروسية الذي أشار إلى أن "أرماتا" باتت دبابة تتميز بجودة ونوعية عالمية يمكن أن تصبح سفيرة للسلاح الروسي في الخارج.

وأكد الممثل عن الشركة الحكومية الروسية أن الدول التي ستقوم بشراء هذا الطراز من الدبابات سيكون لديها القدرة على زيادة القدرات القتالية لوحداتها بشكل كبير.

وتعد دبابة أرماتا "تي - 14" الروسية واحدة من أقوى دبابات القتال الرئيسية في العالم، ويرجع تاريخ تطويرها إلى عام 2013، وتوصف بأنها أقوى دبابة في العالم.

وظهرت الدبابة لأول مرة عام 2015، في عرض عسكري بمناسبة الذكرى السبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وفي عام 2019، وصفتها مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية بـ"أفضل دبابة في العالم"، مشيرة إلى أن مداها يصل إلى 500 كم.