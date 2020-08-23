عقد توريد جديد بين روسيا وتركيا بشأن منظومات "إس 400"

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، بأن موسكو وأنقرة قد توقعان صفقة جديدة لتسليم دفعة أخرى من منظومات "إس 400" الروسية لها في العام المقبل.

وجاء هذا الإعلان بعد تصريحات صحفية لرئيس مجموعة روستيك الروسية الحكومية، سيرغي تشيميزوف الذي قال إن روسيا ستوقع على الأرجح عقدا لتسليم دفعة إضافية من منظومة إس-400 الصاروخية لتركيا العام المقبل.

وفي السياق نفسه، أكد مدير الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، يوري بيليبسون، أن موسكو لا ترى أية عقبات أمام تركيا للحصول على دفعة جديدة من أنظمة "إس -400" الصاروخية.

وأعلنت تركيا في وقت مضى أنها وعدت روسيا بالاحتفاظ بسرية المعلومات عن منظومة "إس -400" الصاروخية الجوية.

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، بأنقرة. وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400" جزئيا.

وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.