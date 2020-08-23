الكشف عن موعد توقيع عقود إنتاج واعتماد صواريخ "إس 500" الروسية

أفاد وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، بأنه من المقرر توقيع عقود الإنتاج التسلسلي لعناصر الجيل الجديد من نظام الدفاع الجوي "إس 500 بروميتي" في عام 2020.

وذكر موقع "غازيتا رو" أن الوزير دينيس مانتوروف، قال أنه:

"من المقرر إبرام عقود الإنتاج التسلسلي لنظام "إس 500" هذا العام".

وأضاف أن "إس 500" يخضع الآن لاختبارات تظهر نتيجة إيجابية.

كما ورد، فإن اعتماد نظام الدفاع الجوي الجديد "إس 500 بروميي" للجيش الروسي لن يكون قبل عام 2021.

"إس-500" من تطوير شركة "ألماز أنتي". وهذا الجيل الجديد من الأنظمة، يصنف المهام إلى تدمير صواريخ باليستية أو أهداف ديناميكية هوائية.

تتمثل مهام المنظومة الأحدث في مكافحة المعدات القتالية للصواريخ الباليستية المتوسطة المدى، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات في الجزء الأخير من المسار، وفي حدود معينة، وفي الجزء الأوسط، بالإضافة إلى تدمير صواريخ كروز التي تفوق سرعتها سرعة 5 ماخ، والطائرات، والطائرات دون طيار، والأقمار الصناعية منخفضة المدار، ووسائل التدمير الفضائية.