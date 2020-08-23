روسيا تبيع أسلحة إلى 40 دولة بأكثر من 7 مليارات دولار منذ بداية العام

أعلن مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، أن روسيا باعت، منذ بداية عام 2020، ما قيمته أكثر من 7 مليارات دولار من الأسلحة إلى 40 دولة حول العالم.

يشار إلى أن روسيا باعت، في نهاية العام الماضي، أسلحة بمقدار 15.1 مليار دولار.

وقال شوغاييف خلال منتدى "آرميا 2020" لوكالة "سبوتنيك": خلال سبعة أشهر من هذا العام، تجاوزت صادرات المنتجات العسكرية 7 مليارات دولار أمريكي. وهذه نتيجة جيدة... وعلى الرغم من القيود الدولية القائمة، تم توريد الأسلحة إلى 40 دولة حول العالم".

يشار إلى أن ممثلي 72 دولة يخططون للمشاركة في المنتدى. بالإضافة إلى ذلك، خططت، في وقت سابق، أرمينيا وبيلاروس والبرازيل واليونان والهند وإيران وكازاخستان والصين وسريلانكا وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوسيتيا الجنوبية لإرسال وفود رفيعة المستوى، لتتبعها فيتنام ورواندا ولبنان.

وسيعقد المنتدى خلال الفترة من 23 إلى 29 آب/أغسطس في مركز المعارض "باتريوت" في ضواحي موسكو.