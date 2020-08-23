لقطات فيديو تكشف قدرة المقاتلة "إف 35" على القيام بكل أنواع الحيل

واجهت الطائرة "إف-35" الكثير من المشاكل عند صنعها، ومع ذلك، تستمر الإصدارات الأحدث في إضافة تحسينات إلى الطائرة وقدراتها.

وبحسب موقع "ناشيونال إنترست"، تميزت طائرة "إف-35" بقدراتها الفائقة وقوة النيران والخصائص الشبحية، ولكن يسلط شريط الفيديو الذي نشر مؤخرا الضوء على مزايا أخرى للطائرة.

يعرض مقطع فيديو نشره الكابتن أندرو طائرة "لوكهيد مارتن إف-35 لايتنيغ الثانية" في سلسلة من المناورات الجوية الدرامية التي أجريت في قاعدة لوقا (Luke) الجوية في أريزونا.

يبدأ الفيديو بأداء أولسون عرضا تقديميا ينتقل بسلاسة إلى حلقة ضيقة، يشرع أولسون في تنفيذ ما يصفه على أنه "دوران مسطح محكوم أثناء السقوط من السماء"، ثم استأنف الكابتن الرحلة ببطء.

هذا الفيديو القصير، الذي تم تصويره الشهر الماضي، هو ما أطلق عليه قائد فريق طائرات إف-35" أولسون "فاتح الشهية" لموسم العرض الجوي لعام 2019، وقال "ما يجعل الجيل الخامس من المقاتلات مميزا بشكل عام هو السرعة المتباطئة والزاوية العالية للمناورة الهجومية".

وتابع أولسون في بيان صحفي لسلاح الجو "أنا فخور حقا بما أنجزه فريقنا العام الماضي، لكنني أيضا متحمس جدا للموسم القادم لأتمكن أخيرا من إظهار الإمكانات الكاملة لطائرة "إف-35" للجماهير حول العالم."

وتأمل القوات الجوية الأمريكية أن يتمتع فريق متخصص بالحرية والخبرة الإضافية لإبراز القدرات الفريدة لطائرة "إف-35"، وذلك لتمييزها بشكل فعال عن سابقاتها من طراز "إف" والنماذج الأجنبية المنافسة.

ويُنظر إلى هذا الأداء إلى حد كبير على أنه محاولة من شركة لوكهيد مارتن لإرضاء النقاد في أعقاب مشكلات المحرك والأنظمة السابقة على متن الطائرة.