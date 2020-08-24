الدفاع الروسية تخطط لإبرام عشرات العقود خلال معرض "آرميا 2020"

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الإدارة العسكرية الروسية تخطط لإبرام 39 عقدا مع شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي بمليارات الدولارات خلال المنتدى العسكري "أرميا 2020".

وقال شويغو، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "زيفزدا" الروسية: "سيتم إبرام عشرات العقود العسكرية مع المجمع الصناعي العسكري وسيكون المبلغ الإجماعي للعقود نحو تريليون و160 مليون روبل روسي".

وأشار شويغو إلى أن كل الاتفاقات والعقود المبرمة في السنوات السابقة في المنتدى العسكري بدأ العمل بها، كما أن هناك عقودا أخرى سيبدأ تنفيذها قريبا جدا.

وأكد الوزير شويغو أنه من المهم للغاية أن تنتقل الإدارة العسكرية من عقد اتفاقات فردية إلى عقد اتفاقات وعقود كبيرة وكاملة. وقال بهذا الخصوص: "اليوم هناك عقود كبيرة من خلال شراء 50-70 طائرة في عقد واحد أو نحو 100-150 طائرة هليكوبتر في عقد واحد".

وأضاف، يمكن قول الشيء نفسه عن عقود دبابات أرماتا وطائرات "ياك -130" و"سو -35".

وشدد شويغو على أن هذه العقود هي دليل إضافي على العمل المستمر في كل القطاعات والمجالات بدءا من الصناعيين إلى العمال وصولا إلى المصممين.

هذا وانطلقت فعاليات المنتدى العسكري التقني "آرميا 2020"، في نسخته السادسة، يوم الأحد الماضي، في ضواحي العاصمة موسكو، وتتواصل حتى التاسع والعشرين من أغسطس/آب الجاري.

وتتضمن فعاليات "آرميا 2020" عرض طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي، في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" بريف العاصمة الروسية موسكو، وفي عدد من ميادين الرماية والتجارب التابعة للقوات المسلحة الروسية من بينها ميدان ألابينو وميدان أشولوك.