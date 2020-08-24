روسيا تشهد إطلاق قاذفة صواريخ جديدة

أعلن ذلك يوري سلوسار، مدير عام الشركة التي تدير صناعة الطائرات في روسيا، خلال لقائه بوزير الدفاع سيرغي شويغو قبل افتتاح معرض "أرميا 2020" الدولي المقام في روسيا.

وطائرة "تو-95إم إس إم" أحدث نسخة مطورة من قاذفة الصواريخ الاستراتيجية "تو-95". وفي الحقيقة فإنها طائرة جديدة مزودة بنظام أسلحة جديد ونظام إدارة جديد وبمحركات جديدة. كما أنها تحمل وسائل معدلة للمراقبة ومعدات معدلة للقيادة والملاحة ونظاما مطورا للاتصال، وحصلت على جهاز رادار مطور. وتضاعفت إمكانياتها القتالية بفضل المعدات الجديدة.

وشهدت سماء مدينة تاغانروغ طلعتها الجوية الأولى حيث حلقت الطائرة على ارتفاع 9000 متر. ودامت الرحلة خلال ساعتين و33 دقيقة. وعملت أنظمتها ومعداتها بشكل جيد.

وستخضع الطائرة المعدلة للمزيد من الاختبارات.