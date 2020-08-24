مدرب مقاتلة "سو-57" يتحدث عن شعوره أثناء قيادة الطائرة الجديدة

كشف سيرغي تشيريشيف، وهو مدرب طائرات "سوخوي"، للصحفيين أن الطائرة الجديدة على درجة عالية من الأتمتة الأمر الذي يسهل مهمة الطيار الذي يقودها إلى حد كبير.

أما بالنسبة لمَن يجربون الطائرة الجديدة فإن مهمتهم تزداد صعوبة مع مواصلة التجارب، حيث يشعرون أنهم رواد المجاهل، وفقا لما قاله أحد مدربي المقاتلة الجديدة.

كما كشف مدرب طائرات "سوخوي"، أن المقاتلة الجديدة تستطيع التعامل مع أهداف أرضية وجوية في آن واحد، سواء بشكل انفرادي أو ضمن مجموعة المقاتلات الصديقة.

وأكد تشيريشيف، أن المشاركة في تجارب الطائرة الجديدة شرف كبير.

وتحدث الطيار تشيريشيف للصحفيين خلال معرض "آرميا 2020" الذي انطلقت فعالياته في 23 أغسطس/آب.

وتنتمي طائرة "سو-57" إلى الجيل الخامس من المقاتلات. وتمت صناعتها باستخدام تكنولوجيا الإخفاء التي تجعل اكتشاف الطائرة أمرا صعبا.