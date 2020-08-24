اختبار دبابة روسية ذاتية الحركة

أفادت الخدمة الصحفية لشركة " أورال فاغون زافود" المطورة لدبابة "أرماتا- تي-14" ذاتية الحركة، بنجاح الاختبار الأولي.

وقالت الشركة لـ "سبوتنيك": "يعمل المتخصصون في الشركة على إنشاء مركبات قتالية روبوتية للخط الأمامي، وتم اختبار دبابة "أرماتا - تي-14" في وضع بدون طاقم".

ويتم تنفيذ المشروع بناء على أمر من وزارة الدفاع الروسية. وأشارت الشركة إلى أن ظهور المركبات الثقيلة غير المأهولة سيكون في المستقبل القريب.

يشار إلى أن مجلة "ناشيونال انتريست" الأمريكية وصفت في وقت سابق الدبابة الروسية الحديثة "أرماتا- تي-14" بأنها تمثل "مشكلة" للقوات البرية الأمريكية ولقوات الناتو في السنوات المقبلة.

يذكر أن الدبابة "تي - 14" مزودة أيضا بمدفع عيار 125 ملم ذي ماسورة ملساء ويتم التحكم به آليا ورقميا. وتبلغ قدرة محرك الدبابة 1500 — 2000 حصان.

وتستعمل هذه الدبابة الحديثة 40 نوعا من الذخيرة للأغراض المختلفة، وتوجد بها رشاشات تفوق مواصفاتها مواصفات سابقاتها، من بينها رشاش عيار 7.62 ملم. فيما تعتبر غالبية خصائصها الأساسية سرية.