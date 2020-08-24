الجيش الروسي يستلم طائرة مزودة بجهاز قادر على إسكات العدو

حصلت وزارة الدفاع الروسية من إحدى شركات قطاع التكنولوجيا في روسيا على طائرة هليكوبتر جديدة.

وتتميز مروحية "مي-8إم تي بي إر-1" التي استلمتها وزارة الدفاع الروسية باحتوائها على وسيلة الحرب الإلكترونية المعروفة باسم "ريتشاغ أ في" التي تضمن حماية الطائرات الصديقة والمنشآت الأرضية من هجوم وسائط الدفاع الجوي المعادية.

وصنعتها شركة التقنيات اللاسلكية الإلكترونية.

وقال فلاديمير زفيريف، النائب الأول للمدير العام للشركة، في تصريحات صحفية إن وزارة الدفاع تسلمت المروحية الجديدة المزودة بجهاز "ريتشاغ أ في" للإعاقة التشويشية في يوم افتتاح معرض "أرْمِيَا 2020" في بلدة كوبينكا بريف موسكو.

وأشار إلى أن جهاز "ريتشاغ أ في" أثبت فعاليته أثناء القتال الحقيقي.

ويقوم جهاز "ريتشاغ أ في" بتعطيل وسائل العدو المسؤولة عن اكتشاف الأهداف المزمع تدميرها وتوجيه الصواريخ ذات الرؤوس المدمرة إليها.

ويستطيع الجهاز الواحد "إسكات" عدة وسائل للعدو في آن واحد على بعد مئات الكيلومترات.

وانطلقت فعاليات معرض "أرميا 2020" في 23 أغسطس/آب.