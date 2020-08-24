الاستعداد لتجهيز منصة إطلاق "مورسكوي ستارت" في روسيا

قال يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، للصحفيين في منتدى "آرميا 2020"، إن منصة إطلاق "مورسكوي ستارت" الفضائية التي تم نقلها من الولايات المتحدة إلى روسيا سيتم تجهزيها قريبا.

وأكد بوريسوف إنه قام شخصياً قبل أسبوع بفحص قاعدة الفضاء العائمة الراسية بالقرب من فلاديفوستوك.

وصلت سفينة النقل Xin Guang Hua التابعة لهونغ كونغ، مع منصة إطلاق أوديسي لمشروع الإطلاق البحري "مورسكوي ستارت" من المياه الأمريكية إلى ميناء سلافيانكا الروسي.

الجدير بالذكر أن مجموعة شركات "إس 7" أعلنت، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على نقل المطار الفضائي العائم إلى روسيا. ووفقا لبيانات "إس 7" سيكون ميناء سلافيانكا الواقع جنوب فلاديفوستوك الموقع الجديد للمطار العائم، الذي يبعد 80 كيلومترا عن حدود كوريا الشمالية.

وسوف يبقى المطار العائم في هذا المكان مدة عام، يخضع خلالها لعمليات صيانة، بعد أن جمد عمله منذ عام 2014، بعد الإطلاق السادس والثلاثين.

يذكر أن المنتدى العسكري التقني "آرميا 2020" قد انطلقت فعاليات نسخته السادسة أمس الأحد في ضواحي العاصمة موسكو، وستتواصل حتى التاسع والعشرين من أغسطس/آب الجاري.

وتتضمن فعاليات "آرميا 2020" عرض طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" بريف العاصمة الروسية موسكو، وفي عدد من ميادين الرماية والتجارب التابعة للقوات المسلحة الروسية من بينها ميدان ألابينو وميدان أشولوك.