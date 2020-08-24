تطلق قذائف خطيرة من المياه... دولة واحدة تملك هذه الدبابة

وأوضح جهاز الإعلام التابع لمؤسسة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع التكنولوجيا في روسيا، أن القوات المسلحة الروسية ستختبر دبابة "سبروت-إس دي إم1"، وهي دبابة عائمة، في ظروف الميدان خلال شهر ونصف الشهر.

ومن المقرر أن تخضع دبابة "سبروت" للاختبار في البحر وفي المنطقة الجبلية وفي المناطق المناخية المختلفة التي تتراوح درجات حرارة الجو فيها بين 40 درجة مئوية تحت الصفر و40 درجة فوق الصفر.

ومن الممكن أن تستأثر دبابة "سبروت" باهتمام الدول الأخرى أيضا لعدم وجود مثيل لها في العالم كما أشار إلى ذلك النائب الأول لمدير عام "روستيخ"، فلاديمير أرتياكوف.

وأكد الخبير العسكري يوري كنوتوف لـ"سبوتنيك" أن الدول الأخرى لا تملك عربات مدرعة يمكن إنزالها من الطائرة المحلقة في الجو إلى الأرض بالمظلات في حين تملك روسيا مدرعات من هذا النوع مثل مركبة المظليين "بي إم دي-4" أو "سبروت" التي بإمكانها أن تستخدم قذائف خطيرة قادرة على تدمير مدرعات العدو، ويمكنها أن تطلق النار حين تسير في المياه.