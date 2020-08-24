الهند: وباء كورونا لن يؤثر على توريد منظومة "إس-400" من روسيا

قال سفير الهند لدى روسيا، فينكاتيش فارام، إن انتشار وباء كورونا لن يؤثر على الجدول الزمني لتوريد منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" لبلاده.

ضواحي موسكو - سبوتنيك. وقال السفير الهندي، لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى " الجيش-2020":

"توريد منظومة إس-400 يتم في الوقت المحدد. فيروس كورونا لن يؤثر على الجدول الزمني للتسليم".

وفي شهر مارس/ آذار من العام الجاري أعلن رئيس الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف أن الهند ستحصل على كامل منظومة "إس-400" (تريومف) قبل نهاية عام 2024.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن شوغاييف قوله: "العقد ينفذ حسب المواعيد المحددة. سيتم إرسال الفوج الأول قبل نهاية عام 2021. وسيتم تسليم كل المنظومات قبل نهاية عام 2024".

كما لم يستبعد شوغاييف إمكانية الإرسال المبكر لأنظمة الدفاع الجوي باتفاق الطرفين. ووفقًا له، لا يتم النظر في مسألة إنتاج "إس-400" في الهند.

ووقعت روسيا عقدا في عام 2018 لتزويد الهند بخمسة أفواج صاروخية من طراز "إس 400" تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تحصل الهند على أول فوج في سبتمبر/ أيلول 2021.

يشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي "إس-400" هي أنظمة صاروخية مضادة للطيران ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ بالستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.