صحيفة: بريطانيا تدرس التخلي عن الدبابات

ذكرت صحيفة "تايمز" أن بريطانيا تدرس التخلي عن الدبابات في إطار اقتراحات لتحديث القوات المسلحة.

وبحسب الصحيفة، فإن حكومة البلاد تدرس مثل هذا الاحتمال بسبب ارتفاع تكلفة تحديث دبابات تشالنجر 2 وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة البريطانية، والتي اعتبرت "عفا عليها الزمن" العام الماضي. تعتقد وزارة الدفاع البريطانية أن الطبيعة المتغيرة للحرب تتطلب استثمارات كبيرة في الأسلحة السيبرانية والفضاء والتقنيات المتقدمة الأخرى.

وأضافت الصحيفة أن المناقشات حول التخلي عن الدبابات هي جزء من مراجعة حكومية تتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع والأمن، من المقرر أن تنتهي في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت الصحيفة: "بينما لا يزال هناك خيار لتحديث تشالنجر 2 أو شراء دبابة ليوبارد 2 من ألمانيا، تسعى المملكة المتحدة إلى الحصول على رأي شركاء الناتو بشأن اقتراح التخلي عن المركبات المدرعة الثقيلة ومراجعة مساهمتها العسكرية في التحالف".

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للاقتراح الجديد، ستركز المملكة المتحدة على الريادة في الطائرات الهجومية وستقدم لحلفائها 50 مروحية من طراز أباتشي، بالإضافة إلى مروحيات ثقيلة ومروحيات استطلاع.