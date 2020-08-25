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    افتتاح معرض أرميا 2020 الدولي للأسلحة والمعدات العسكرية في الحديقة العسكرية الوطنية باتريوت بضواحي موسكو

    روستيخ تعرض أنظمة مضادة للطائرات المسيرة بذكاء اصطناعي

    © REUTERS / Maxim Shemetov
    رصد عسكري
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    الموضوع:
    أرميا 2020 (14)
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    عرض قسم روستيخ شركة "أفتوماتيكا" أنظمة روبوتية مضادة للطائرات المسيرة قادرة على الاندماج مع أنظمة الأسلحة المختلفة في معرض "أرميا-2020".

    وقالت الشركة لوكالة "سبوتنيك": "طورت شركة "أفتوماتيكا" عددًا من الأنظمة لمواجهة الطائرات المسيرة مع مدى مختلف. جميع المجمعات لديها نظام آلي متطور، وفي الواقع، هي أنظمة روبوتية تتخذ بنفسها قرارًا بتدمير الأهداف، وتطلب تأكيدًا من شخص ما. يمكن لكل (مجمع) العمل بشكل منفصل، من الممكن أيضًا دمجهم في نظام واحد... مع وسائل الهجوم، بما في ذلك الأسلحة النارية، على سبيل المثال، "بانتسير"، وهو مطلب العملاء".

    وأضافت الشركة أن معظم الأنظمة كانت تعمل في ساحات التدريب وفي ظروف القتال. وتجدر الإشارة إلى أن "العملاء المحتملين للأنظمة هم أولاً وقبل كل شيء وزارة الدفاع وخدمة الحراسة وجهاز الأمن، ولكن رجال النفط الروس والأجانب قد اهتموا كثيرًا بالحماية من الطائرات المسيرة في الآونة الأخيرة".

    أحد الأنظمة "كوبول"- تنشأ مجالًا كهرومغناطيسيًا لا يمكن اختراقه من الطائرات المسيرة، وعند الدخول فيه تفقد الطائرة السيطرة وتهبط دون تدمير. أصبح التحديث الأخير آليا: أولا كان المشغل يتحكم في هذه المجمعات، وكان عليه تشغيلها والتحكم فيها، ولكن الآن يحدث ذلك تلقائيًا، يتم تقليل دور الشخص إلى الحد الأدنى. وترصد وسائل الكشف (الهدف)، ويتم توجيه الهوائيات، ويتم تشغيل وسائل القمع. تم توسيع نطاقات التردد التي تستخدمها هذه الوسائل.

    وأكدت الشركة أنها طورت أنظمة إنذار مبكر للكشف عن الطائرات المسيرة، وتتمثل مهمتها الرئيسية في حماية البنية التحتية للدولة. يصل مدى الكشف الأقصى إلى 50-60 كيلومترًا، اعتمادًا على ارتفاع الرحلة.

    وتابعت: "الأكثر تقدمًا هو مجمع "سابسان"، الذي يحتوي على محطة رادار، بالإضافة إلى محطة تشويش إلكترونية، والتي لا تسمح للطائرات المسيرة بالاقتراب من الجسم المحمي. يتم قمع الإشارة من خلال تشكيل ضوضاء، وتعطيل الاتصال، وتحرم الطائرة المسيرة من الفرصة للتنقل في الفضاء، لأنه لا يسمح لها  باستخدام أنظمة تحديد الموقع الجغرافي".

    الموضوع:
    أرميا 2020 (14)

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    أرميا, روسيا, سلاح روسيا
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    افتتاح معرض أرميا 2020 الدولي للأسلحة والمعدات العسكرية في الحديقة العسكرية الوطنية باتريوت بضواحي موسكو - دبابة تي-55أ
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