زيادة سرعة مروحيات "مي-28" و"مي-35" إلى 400 كيلومتر في الساعة

ستزيد الشفرات المركبة الجديدة المقدمة في منتدى "أرميا-2020" من سرعة المروحيات الهجومية إلى 400 كيلومتر في الساعة. الآن تبلغ السرعة القصوى للمروحيات حوالي 300 كيلومتر في الساعة.

تتميز الشفرة الجديدة بخصائص جديدة للكتلة المرنة والديناميكية الهوائية وتم اختبارها في روستوف على الدون.

وقال أندري بوغينسكي، المدير العام لشركة "مروحيات روسيا" القابضة، "خلال الاختبارات، وصل مختبر الطيران على أساس مروحية مي-24، والمجهز بمجموعة من الشفرات الجديدة، إلى سرعة تزيد عن 400 كيلومتر في الساعة دون إجراء أي تغييرات تخطيطية على تصميم المروحية".

وأشار أيضًا إلى أن المطورين تمكنوا من الحفاظ على مستوى منخفض من الاهتزازات والأحمال، مما يشير إلى الإمكانات العالية للشفرة الجديدة.

تخضع شفرات المروحة الرئيسية ذات المظهر الجديد لاختبارات طيران في المصنع على مروحيات مي-28إن.