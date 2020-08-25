روسيا تختبر قدرات أحدث منظومة صاروخية للدفاع الجوي

تستمر روسيا في تطوير ما صنعته في أوقات سابقة من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات وإبداع ما هو جديد.

وتم في الفترة الأخيرة إبداع منظومة الدفاع الجوي الجديدة التي أطلق عليها اسم "إس-500". وأعلن يوري بوريسوف، نائب رئيس وزراء روسيا، خلال معرض "أرميا 2020" الذي انطلقت فعالياته في 23 أغسطس/آب أن روسيا بدأت اختبار منظومة "إس-500" رسميًا.

وقال نائب رئيس الوزراء للصحفيين إن منظومة "إس-500" خرجت إلى حيز الوجود وبدأت الاستعدادات لتصنيعها، وبدأ اختبارها الرسمي.

وكان أليكسي كريفوروتشكو، نائب وزير الدفاع، قد أعلن في وقت سابق أن منظومة "إس-500" ستصبح جاهزة لتسليمها إلى الجيش الروسي في عام 2020.

ومن المفروض أن يستخدم الجيش الروسي منظومات "إس-500" عند الضرورة لصد هجمات الطائرات والصواريخ البالستية.