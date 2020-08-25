"أرميا 2020": اكتشاف دبابة سريعة فوق العادة

أعلن خلال معرض "أرميا 2020"، الذي انطلقت فعالياته في 23 أغسطس/آب، عن تحقيق دبابة روسية رقما قياسيا عالميا في السرعة.

وتستطيع هذه الدبابة المعروفة باسم "تي-80بي في إم" أن تسير بسرعة تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة، مسجلة رقما قياسيا لا يمكن لأية دبابة أخرى أن تحطمه في الوقت الراهن. وتم إعلان ذلك لأول مرة خلال معرض "أرميا 2020". وهو أحد أكبر معارض الأسلحة في العالم.

ويعود فضل كبير في تحقيق السرعة القياسية بالنسبة للدبابات إلى المحرك الغازي التربيني الذي تعادل قوته 1250 قوة حصانية. وفضلا عن ذلك فإن السرعة القياسية يضمنها وزن الدبابة التي تزن 45.7 طنّ فقط، رغم وجود دروع إضافية فيها.

وظهرت دبابة "تي-80بي في إم" في الفترة الأخيرة نتيجة تعديل دبابة "تي-80". وبدأ الجيش الروسي بتسلم دبابات "تي-80بي في إم" في العام الحالي.