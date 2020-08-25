سلاح روسي جديد يصيب أهدافا متحركة في الممرات الضيقة

وأطلق على هذا النظام الذي يضم مجموعة من مدافع الهاون، اسم "غران".

وأعلن صانعه في شركة أنظمة أسلحة الدقة العالية، أن رئيس أركان القوات المسلحة الروسية قرر في مايو/أيار 2019 إدخال هاون "غران" إلى الخدمة العسكرية. ووفقا لهذا القرار تجري استعدادات لاختباره الرسمي في الربع الثاني من عام 2021. وستحصل القوات المسلحة الروسية على هاون "غران" بعد أن يجتاز الاختبار الرسمي بنجاح.

ومن أبرز مزايا هاون "غران" أنه يقدر على إصابة أهداف تتحرك في الممرات الضيقة.

وثمة ميزة هامة أخرى هي إمكانية إطلاق النار على عدة أهداف من عدة مدافع "غران" في آن واحد.

ولفت جهاز الإعلام التابع لشركة أنظمة أسلحة الدقة العالية إلى أن هاون "غران" يضمن إصابة الأهداف المزمع تدميرها بأقل عدد من القذائف في وقت لا تُجدي فيه قطع المدفعية الأخرى نفعا يذكر.

ويقصف هاون "غران" أهدافه بالقذائف الموجهة، ويحقق بالتالي الدقة العالية في إصابة الأهداف.