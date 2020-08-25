الدفاع الروسية توقع عقودا لتوريد وتحديث المعدات العسكرية بإجمالي 21.3 مليار دولار

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليسكيي كريفوروتشكو، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة وقعَت 41 عقدا لتوريد وتحديث المعدات العسكرية بإجمالي ما يقرب من 1.16 تريليون روبل (21.3 مليار دولار) خلال فعاليات منتدى "الجيش-2020" المنعقد في ضواحي موسكو.

ضواحي موسكو-سبوتنيك.وقال كريفوروتشكو، في تصريح بهذا الصدد: "تم اليوم تسليم 17 عقدا [وقعت سابقا] وتوقيع 24 عقداً حكومياً مع 30 شركة للصناعات العسكرية بإجمالي 1.16 تريليون روبل روسي، نحو 21.3 مليار دولار".

ووفقا لنائب وزير الدفاع الروسي، بناء على هذه العقود، ستتسلم القوات المسلحة الروسية أكثر من 500 نموذج جديد من المعدات وأكثر من 80 ألف صاروخ وذخائر، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديث وإصلاح أكثر من 100 وحدة من الأسلحة.

وأشار إلى أن "توقيع هذه الحزمة من العقود سيكون مرحلة مهمة في تنفيذ برنامج التسلح الحكومي حتى عام 2027".

وأوضح كريفوروتشكو أنه تم توقيع عقد حكومي جديد لبناء مشروع فرقاطات رقم 22350، ومشروع طرادات رقم 20380، و20385 (معمل بناء السفن "سيفيرنايا فيرف).

بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع عقد لتوريد كاسحات ألغام مشروع رقم 12700 (مصنع بناء السفن "سريدني-نبفسكي").