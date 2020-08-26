إطلاق الصواريخ على مروحية "مي-28" أثناء الاختبارات

أعلن رئيس قسم خدمة الطيران، الطيار المختبر في مركز بناء المروحيات "ميل وكاموف" (جزء من "مروحيات روسيا" روستيخ) سيرغي ماسلوف أن المروحية الهجومية مي-28إن إم المحدثة تعرضت لقصف صاروخي من الأرض في إطار الاختبارات الحكومية.

يتم ذلك للتحقق من نظام الدفاع الموجود على متن الطائرة.

وقال ماسلوف ردا على السؤال ذي الصلة لوكالة "سبوتنيك": "نعم ، لقد تحققنا منه. من وجهة نظر الانتهاء من الاختبارات، آمل أن نكملها في غضون عام...".

مي-28إن إم- هي مروحية هجومية عالية الكفاءة لجميع الأحوال الجوية من جيل جديد. المركبة القتالية قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك تدمير المركبات المدرع، وضرب الأهداف الجوية المنخفضة السرعة المنخفضة، والاستطلاع الجوي، وكذلك تحديد الهدف للمروحيات والطائرات الأخرى.

تمت الرحلة الأولى للطائرة مي-28إن إم في أكتوبر تشرين الأول عام 2016 في حقل التدريب لمصنع موسكو للمروحيات "ميل".