روسيا تطور دبابة "أرماتا" لخوض معارك المستقبل

تشير المواد الخاصة بمعهد اختبار البحث العلمي الثامن والثلاثين للأسلحة المدرعة والمعدات العسكرية إلى كيفية تحضير دبابة تي-14 "أرماتا" للمعارك مع الدبابات من الجيل الجديد.

أكدت المواد أن إنشاء جيل جديد من الدبابات من قبل عدو محتمل في مطلع ثلاثينيات القرن الحالي سيتطلب تحديث "أرماتا".

يجب أن تزود الدبابة الروسية ببرج جديد غير مأهول بمدفع 152 ملم (الآن 125 ملم) ، ومقذوفات من دون عيار خارقة للدروع تفوق سرعتها سرعة الصوت، وذخيرة انفجار حجمي، وصواريخ موجهة تعمل على مبدأ "أطلق - انسى -أطلق مرة أخرى"، بالإضافة إلى طائرات الاستطلاع المسيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يقترح تزويد "أرماتا" بنظام إبطال مفعول للأسلحة المضادة للدبابات الموجهة عن بعد، فضلاً عن نظام للكشف الآلي وتدمير الأهداف في المناطق الخطرة للدبابات.

يُقترح تركيب نظام صاروخ موجه بالليزر مضاد للدبابات ونظام تحييد عن بعد للألغام المضادة للدبابات.

يقال أيضًا في مواد المعهد، إنه يجب تحسين الحماية الشاملة ضد قذائف آر بي جس وبي تي أو إر والقذائف من عيار خارق للدروع. من المخطط حماية الإلكترونيات من الأسلحة الكهرومغناطيسية والميكروويف. يجب تزويد الدبابة للحماية من أسلحة الليزر المسببة للعمى.

يُذكر أنه من الضروري زيادة الوعي الظرفي للطاقم للإجراءات الناجحة في عمليات المستقبل. لهذا، يُقترح استخدام نظام دعم اتخاذ القرار متقدم مع نظام تحديد الهدف بشكل تلقائي على مسافة تزيد عن 6 كم، بالإضافة إلى "درع شفاف".