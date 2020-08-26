نظام صواريخ "غيرميس" يدمر الدبابات على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر

في المنتدى العسكري التقني الدولي "أرميا-2020"، تم لأول مرة عرض المجمع الروسي للأسلحة الموجهة "غيرميس"، الذي طوره مكتب التصميم في شركة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي"، وهي جزء من "روستيخ".

يمكن لخبراء وضيوف المعرض مشاهدة منصة الإطلاق بمعدات تحكم والصواريخ المستخدمة.

يذكر أن هذا المنتج الجديد فعال بنفس القدر أثناء النهار والليل. بمساعدته، يمكن تدمير العديد من المركبات المدرعة، بما في ذلك دبابات القتال الرئيسية والتحصينات المختلفة والأهداف البحرية والجوية.

يصل مدى إطلاق النار إلى 100 كم. يبلغ وزن الصاروخ 130 كيلوغرامًا مع حاوية، وله رأس حربي شديد الانفجار يزن 30 كيلوغرامًا. سرعة طيرانه القصوى 1300 متر في الثانية.

يتم استخدام نظام ملاحة لاسلكي للدخول إلى المنطقة التي توجد فيها الأشياء المدمرة. في المرحلة الأخيرة من الرحلة، يعمل مبدأ التوجيه الذاتي. في الوقت نفسه، يتم إجراء الاستطلاع والتعديل بواسطة طائرة مسيرة، وهي جزء من المجمع. يمكنه إطلاق الصواريخ على أهداف فردية ومجموعة أهداف.

يتم تثبيت عناصر "غيرميس" على مركبات ثلاثية المحاور "كاماز" ذات قدرة عالية على التنقل. في الوقت نفسه، يمكن التثبيت على أنواع أخرى من المعدات العسكرية، بما في ذلك المنصات العائمة والطائرات.