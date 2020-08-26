عرض نسخة محدثة من "أ كيه-12"... فيديو

قدمت مجموعة شركات كلاشينكوف نسخة محدثة من بندقية هجومية من طراز AK-12 في منتدى "أرميا-2020".

حسنت تغييرات التصميم من بيئة عمل السلاح وزادت من سهولة الاستخدام.

تتضمن قائمة التعديلات دعامة خفيفة الوزن قابلة للتعديل في الطول، وقبضة مع بيئة عمل محسنة، ونظام تحديد الهدف محسّن. كتلة البندقية 3.5 كغ، المخزن مصمم لـ 30 طلقة 5.45 × 39 ملم.

وفقًا للمدير العام لكلاشينكوف، دميتري تاراسوف، فإنه سيتم تسليم البنادق الهجومية من طراز "AK-12" إلى القوات في إصدار جديد قريبًا.