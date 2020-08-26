اختبار أنواع جديدة من الأسلحة الموجهة على مروحية "مي-28"

أعلن رئيس قسم خدمة الطيران، الطيار المختبر في مركز بناء المروحيات "ميل وكاموف" (جزء من "مروحيات روسيا" روستيخ) سيرغي ماسلوف، أنه يتم إجراء اختبارات لأنواع جديدة من الأسلحة الموجهة على المروحية "مي-28إن إم" في إطار اختبارات الحكومة.

وقال ماسلوف لوكالة "سبوتنيك": "تُختبر حاليًا أنواعًا جديدة من الأسلحة الموجهة على مي-28إن إم، حيث يتم زيادة مدى تدمير الأهداف الجوية والأرضية بشكل كبير، ويتم اختبار نظام دفاع جديد على متنها، ما يضمن الحفاظ على حياة الطاقم والطائرة".

وأشار إلى أن "حوالي ثلثي ما يجب أن يختبره قد اختبره". بالإضافة إلى الأسلحة، يتم الآن إعداد عدد من الأنظمة المحسنة للاختبار، مما سيزيد من قدرات المروحية.

وأوضح الطيار: "إننا نقوم بتحسين الخصائص، وزيادة نطاق الاستخدام القتالي، من أجل تزويد الطاقم بالقدرة على العمل على الأهداف دون الدخول إلى منطقة الدفاع الجوي".

و"مي-28إن إم" هي مروحية هجومية عالية الكفاءة لجميع الأحوال الجوية من جيل جديد. المركبة القتالية قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك تدمير المركبات المدرعة، وضرب الأهداف الجوية المنخفضة السرعة المنخفضة، والاستطلاع الجوي، وكذلك تحديد الهدف للمروحيات والطائرات الأخرى.

تمت الرحلة الأولى للطائرة "مي-28إن إم" في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016 في حقل التدريب لمصنع موسكو للمروحيات "ميل".