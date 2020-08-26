موعد تطوير صاروخ "براهموس" الأسرع من الصوت

وقال ماكسيتشيف: "اليوم، تم تقسيم مسألة إنشاء صاروخ BrahMos فرط الصوتي إلى مرحلتين: الأولى هي إنشاء صاروخ بسرعة 4-5 ماخ بحلول 2024/25، والثانية هي إنشاء صاروخ بسرعة 6-7 ماخ بحلول عام 2026/27".

ووفقا له، فإن المتخصصين في "براهموس" قد اختبروا بالفعل بعض عناصر وتجميعات الصاروخ، ما سمح بالوصول إلى مثل هذه السرعات.

منذ أكثر من عشرين عامًا، في عام 1998 ، تم إنشاء الشركة الروسية الهندية BrahMos ، والتي حصلت على اسمها من نهرين - براهمابوترا وموسكو. تم إنشاء الشركة خصيصًا للعمل على صاروخ مضاد للسفن أسرع من الصوت، والذي حصل على نفس الاسم. في 5 سبتمبر 2010، تم اختبار صاروخ في حقل تشانديبور التدريبي في الهند وأثبت حقا أنه أسرع من الصوت. نتيجة لذلك، استلمت القوات المسلحة الهندية عدة مئات من هذه الصواريخ، تم تسليم الجزء الرئيسي إلى البحرية، ولكن كان للقوات البرية أيضًا براهموس خاصة بها.

في ديسمبر 2019، تم إطلاق الصواريخ في الهند. أصاب الصاروخ الأول الذي تم إطلاقه من قاذفة متنقلة في حقل التدريب تشانديبور هدفًا تدريبيًا في خليج البنغال، بينما تم إطلاق الصاروخ الثاني من مقاتلة سو-30إم كي. سرعة الصاروخ هي أسرع من 2.5 إلى 2.8 مرة من سرعة الصوت، ومدى التدمير يصل إلى 450 كم.