طائرة داخل قذيفة... راجمات صواريخ تطلق طائرات مسيرة

وقال ألكسندر سميرنوف، المدير العام لمؤسسة "سبلاف" المصنعة للقذائف الصاروخية، للصحفيين خلال معرض "أرميا 2020" الدولي للأسلحة والمعدات العسكرية المقام في مدينة كوبينكا في ريف العاصمة الروسية موسكو، إنهم بدؤوا يختبرون القذيفة الصاروخية المبتكرة.

وليس ما اخترعه مهندسو مؤسسة "سبلاف" قذيفة عادية. فقد ابتكروا ما يمثل وسيلة نقل وإطلاق الطائرة المسيرة، حيث صممت القذيفة الجديدة لحمل الطائرة المسيرة إلى مكان إطلاقها.

وأشار المدير العام إلى أنهم يواجهون صعوبات تقنية تتعلق بخروج الطائرة المسيرة من القذيفة المحلقة في الجو. وذلك لأن سرعة القذيفة تتسبب في اضطرابات جوية يمكنها أن تلحق أضرارا بالطائرة المسيرة لدى انطلاقها من القذيفة.

وعبر مدير المؤسسة الصانعة عن اعتقاده بأنهم سيجتازون الصعوبات كيلا تتعرض الطائرة المسيرة للخطر حين تنطلق من القذيفة.