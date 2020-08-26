طائرة تجسس أمريكية تدخل المجال الجوي الصيني

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز U-2 غزت المجال الجوي الصيني.

وقال الدبلوماسي في إيجاز صحفي: "دخلت طائرة استطلاع أمريكية منطقة حظر الطيران في منطقة القيادة الشمالية لجيش التحرير الشعبي الصيني. هل تريدون أن أذكر نقطة محددة؟".

وأضاف، ردا على سؤال توضيحي: "بالطبع كانت داخل المجال الجوي الصيني".

وكانت وزارة الدفاع الصينية قد أعلنت، يوم أمس، أن طائرة استطلاع أمريكية اخترقت منطقة حظر الطيران المفروضة، حيث تجري تدريبات على إطلاق ذخيرة حية.

وأعربت وزارة الدفاع الصينية، الثلاثاء، عن احتجاج شديد للولايات المتحدة فيما يتعلق بغزو طائرة استطلاع أمريكية من طراز U-2 للمجال الجوي الصيني في المنطقة الشمالية التابعة للقيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني، حيث تجري المناورات.