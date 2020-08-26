اختراع رادار قادر على كشف ما لا تراه الرادارات الأخرى

صرح متحدث باسم شركة "إر تي إي" التي ينتسب إليها مخترعو الرادار الجديد في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" خلال معرض "أرميا 2020" للأسلحة والمعدات العسكرية المقام في ريف موسكو، قائلا: "إن الرادار المبتكر يقدر على رؤية الطائرات المسيرة المنفردة ضمن مجموعة الطائرات".

وتستطيع الرادارات المتوفرة حاليا اكتشاف مجموعات الطائرات المسيرة، ولكنها لا تستطيع أن ترى الطائرات المنفردة ضمن مجموعة الطائرات في حين سيقدر الرادار الجديد على كشف الطائرات المنفردة وتحديد عددها.

ويستطيع الراردار الجديد كشف الطائرات المسيرة بغض النظر عن حجمها.

ويمكن ألا يزيد حجم الطائرة المسيرة المعاصرة على بضعة سنتيمترات، ولهذا فإن اكتشافها أمر صعب لا سيما عندما تطير الطائرات الصغيرة الحجم إلى جانب الطائرات الكبيرة نسبيا. ويتمتع الرادار الجديد بإمكانيات تتيح اكتشاف أي طائرة مسيرة حتى إذا اختبأت خلف الطائرة الكبيرة، ومنع توغلها إلى المنشأة المزمع مهاجمتها.

وقال كيريل ماكاروف، المدير العام للمؤسسة التي تقوم بصنع الرادار المبتكر إن الاختراع يضمن حماية المنشآت من الطائرات المسيرة المعادية المتوجهة إليها في مهمة التجسس أو القيام بأعمال تخريبية أخرى.