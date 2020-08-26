مقارنة بين الجيشين التركي واليوناني

يجري الجيشان التركي واليوناني مناورات بحرية لاستعراض القوة في شرق المتوسط، على خلفية التوتر بين البلدين بسبب التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.

© REUTERS / Rafael Marchante نهاية "الناتو" وشيكة... تجربة الجنرال ديغول تهدد أكبر تحالف عسكري في العالم "غلوبال فير بور" الأمريكي مقارنة بين القوة العسكرية للجيشين التركي واليوناني، وفقا لإحصائيات 2020، التي تظهر أن الجيش التركي يحتل المرتبة الـ 11 عالميا بينما يحتل الجيش اليوناني المرتبة رقم 33 بين أقوى 138 جيشا في العالم.

ويتجاوز تعداد سكان تركيا 81 مليون نسمة بينهم 41 مليون قوة بشرية متاحة للعمل ويصلح للخدمة العسكرية بها نحو 35 مليون نسمة.

ويصل تعداد سكان اليوناني إلى نحو 11 مليون نسمة بينهم نحو 5 ملايين قوة بشرية متاحة للعمل ويصل للخدمة العسكرية بها نحو 4 ملايين نسمة.

ويصل إلى سن التجنيد سنويا 1.4 مليون نسمة في تركيا مقابل 104 آلاف في اليونان.

وتصل ميزانية الجيش التركي إلى 19 مليار دولار مقابل 4.8 مليار دولار ميزانية الجيش اليوناني.

ويتكون الجيش التركي من قوة عاملة عددها 355 ألف جندي إضافة إلى 380 ألف جندي في قوات الاحتياط، مقابل 200 ألف جندي حجم القوة العاملة في الجيش اليوناني و550 ألف في قوات الاحتياط.

القوات الجوية

يمتلك الجيش التركي 1055 طائرة بينها 206 مقاتلة و80 طائرة شحن عسكري و276 طائرة تدريبة و18 طائرة للمهام الخاصة، إضافة إلى 497 مروحية بينها 100 مروحية هجومية.

© AFP 2020 / WOLFGANG KUMM مقاتلات تركية

يمتلك الجيش اليوناني 566 طائرة حربية بينها 187 طائرة مقاتلة و15 طائرة نقل عسكري و143 طائرة تدريب و8 طائرات للمهام الخاصة، إضافة إلى 231 مروحية بينها 29 مروحية هجومية.

القوة البرية

يمتلك الجيش التركي 2622 دبابة و8777 مدرعة و1278 مدفع ذاتي الحركة و1260 مدفع ميداني و438 راجمة صواريخ.

kollelngoom الجيش اليوناني

بينما يمتلك الجيش اليوناني 1355 دبابة و3691 مدرعة و547 مدفع ذاتي الحركة و463 مدفع ميداني و152 راجمة صواريخ.

القوة البحرية

يتكون الأسطول التركي من 149 سفينة حربية تشمل 12 غواصة و16 فرقاطة و10 كورفيت (سفينة حربية أصغر من الفرقاطة)، إضافة إلى 35 سفينة دورية و11 كاسحة ألغام بحرية.

© AP Photo / Vadim Ghirda سفينة حربية تركية

ويتكون الأسطول اليوناني من 116 سفينة حربية تشمل 11 غواصة و13 فرقاطة و35 سفينة دورية و4 كاسحات ألغام بحرية.

الدعم اللوجيستي

تمتلك تركيا 98 مطار و10 موانئ بحرية إضافة إلى أسطول تجاري يتكون من 1277 سفينة، بينما تمتلك اليونان 77 مطار و7 موانئ ويتكون أسطولها التجاري من 1343 سفينة.

تتجاوز مساحة تركيا 783 كيلومترا مربعا ولها حدود مشتركة مع دول أخرى بطول 2816 كيلومترا، إضافة إلى سواحل طولها 7200 كيلومتر.

وتتجاوز مساحة اليونان 131 ألف كيلومترا مربعا ولها حدود مشتركة مع دول أخرى طولها 1110 كيلومترات وتمتلك سواحل طولها أكثر من 13.6 كيلومتر.

ولفت موقع "ستاتيستا" الأمريكي إلى أن الدولتين عضوان في حلف "الناتو" وأن الجيش التركي يحتل المرتبة الثانية بين أقوى جيوش الحلف، بينما يحتل الجيش اليوناني المرتبة التاسعة، وفقا لإحصائيات عام 2019.