عرض أحدث طائرة مسيرة في منتدى "أرميا-2020"... فيديو

يستعد المشاركون في مسابقة "سوكولينابا أوخوتيا"، التي أقيمت في إطار ألعاب أرميا-2020، للاختبارات الرئيسية في فورونيج.

وينبغي أن يستكشف طاقم الطائرات المسيرة حركة العدو في النهار والليل، ويشار إلى أن مدة رحلة الطائرة المسيرة تصل إلى أربع ساعات، ويبلغ أقصى ارتفاع لها خمسة آلاف متر.

ويستخدم المقاتلون أجهزة مثل "إيليرون-7"، والتي يمكن التعرف على قدراتها في المنتدى العسكري التقني الدولي "أرميا-2020" تصل مدة رحلة الطائرة إلى أربع ساعات، ويبلغ أقصى ارتفاع لها خمسة آلاف متر.

بالإضافة إلى ذلك، عرض المطورون في شركة "إينيكس" مجموعة كاملة من الأهداف الجوية الواعدة في حديقة "باتريوت". هناك حاجة إليها لتدريب كل من الطيارين العسكريين وقوات الدفاع الجوي البرية. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام بعض الأهداف كأهداف كاذبة.

وقال المدير العام ل"إينيكس"، فاليري بوبيجيموف لقناة "زفيزدا" الروسية: "بعد الإطلاق، تنفصل عن المروحية أو الطائرة، يتم تشغيلها (الطائرة المسيرة)، يعمل المحرك في لحظة معينة...".