"كلاشنيكوف" تعرض مدفع رشاش "بي بي كي-20"... فيديو

أثناء تطويره، تم أخذ مدفع رشاش Vityaz-SN ، الذي تم تشغيله في عام 2005 ، كأساس. تستخدمه القوات الخاصة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي في روسيا. أثناء إنشاء PPK-20 ، تم أخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم الكشف عنها أثناء الإنتاج المتسلسل لـ Vityaz ، وفقًا لتقرير "كلاشنيكوف. ميديا".

المدفع الرشاش الجديد له نفس العيار 9х19 ملم وسعة المخزن 30 طلقة. في الوقت نفسه، يعتبر PPK-20 أكثر موثوقية.

تم الانتهاء بنجاح من اختبارات PPK-20 في نهاية يوليو/ تموز من هذا العام.