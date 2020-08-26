عرض قدرات الدفاعات الجوية الروسية خلال معرض"آرميا-2020"... فيديو

عرضت القوات الروسية قدرات الدفاعات الجوية الروسية خلال معرض "آرميا-2020"، الذي تجري فعالياته في ضواحي العاصمة موسكو.

يظهر الفيديو الآتي لقطات إطلاق صورايخ من المنظومة الجوية "إس-400" ومنظومات أخرى، أثبتت قدرتها القتالية من خلال التصدي لعدة هجمات نفذتها جماعات مسلحة بواسطة القذائق والطائرات المسيرة في سوريا.

هذا وشهدت حديقة "باتريوت" في ضواحي موسو اختبار أول صاروخ موجه لمنظومة "تورنادو-إس" كشفت عنها شركة "سبلاف" الروسية في منتدى "آرميا– 2020".

يذكر أن طول الصاروخ يبلغ 7.6 متر ومداه 120 كم.

ويعتبر معرض "آرميا" واحدا من أكبر معارض الأسلحة في العالم، الذي تجري فعاليات دورته السادسة في الفترة الممتدة من 23 -29 أغسطس/ آب الجاري.