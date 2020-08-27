الإعلام الأمريكي يعلق على فيديو سري "لقنبلة القيصر" الروسية

خصص الموقع الأمريكي "ذي درايف" مقالًا لفيلم وثائقي رفعت عنه السرية حول الاختبارات في الاتحاد السوفيتي لقنبلة نووية حرارية وزنها 50 ميغا طن، أطلق عليها الغرب اسم "قنبلة القيصر".

ونشر مقطع فيديو أرشيفي للقنبلة التي تسمى رسميا "أ إن 602" على قناة مؤسسة "روس آتوم" الروسية للطاقة النووية على اليوتوب.

ووفقًا للموقع يقدم الفيلم الوثائقي "منظورًا جديدًا ومثيرًا" حول الاختبار الفريد للقنبلة. ويشير المنشور إلى أنه في السابق لم تتوفر سوى مقاطع فيديو قصيرة وصورا منخفضة الجودة لانفجار قنبلة القيصر.

واعتبر مؤلفو التقرير صناعة أقوى قنبلة نووية حرارية في العالم بأنه "إنجاز تقني بارز"، مؤكدين الميزات القتالية لـ"السلاح الوحشي".

وأشار المنشور إلى دور الزعيم السوفيتي، نيكيتا خروشوف، في صنع هذه القنبلة النووية الحرارية، والتي تم تطويرها بناءً على تعليماته الشخصية في ذروة الحرب الباردة.

وتابع "ذي درايف"، أن قنبلة القيصر كانت كبيرة جدًا للاستخدام العسكري العملي فمن الصعب جدا نقلها وإطلاقها نحو هدف معين.

وظهرت القنبلة الروسية لأول مرة عندما قام الاتحاد السوفيتي بتجريبها في ميدان الرماية "نوفايا زيمليا" والذي يعنى الأرض الجديدة، حيث بلغت طاقتها 50 ميغا طن عام 1961، وكان ظهور القنبلة مفاجأة تامة للجميع في العالم، وذلك نتيجة لعمل الخبراء والعلماء الروس في الفترة ما بين 1954-1961.

واستخدمت القوات المسلحة السوفيتية لضرب هذه القنبلة وحملها قاذفة القنابل الاستراتيجية من طراز "تو-95 ف"، حيث تمكنت القاذفة من رمي القنبلة من ارتفاع 10.5 كلم وتم تفجيرها على ارتفاع 3700 متر، حيث بلغ وزنها 26.5 طن.