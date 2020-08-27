طيار روسي يعلن عن طائرة مثالية للتدريب

تضمنت فعاليات معرض "أرميا 2020" المقام في مدينة كوبينكا في ريف العاصمة الروسية موسكو استعراضات جوية نفذتها طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي من بينها طائرة "ياك-130".

وتحدث الطيار أوليغ موتوفين الذي قاد هذه الطائرة للصحفيين حول الخصوصية المتميزة لطائرة "ياك-130" التي خصصت لأغراض تدريب الطيارين.

ولفت الطيار موتوفين إلى أن طائرة "ياك-130" تستطيع القيام بحركات بهلوانية لا تقدر عليها الطائرات القتالية مثل الدوران العمودي في غياب السرعة.

وبحسب الطيار موتوفين فإن "ياك-130" طائرة مثالية لتدريب الطيارين وتأهيلهم للتعامل مع جميع أنواع الطائرات الحربية الحديثة.

وأشار إلى أن هذه الطائرة صُنعت لتدريب الطيارين على قيادة الطائرات المنتمية إلى الجيلين الرابع والخامس من المقاتلات.

كما يمكن استخدام "ياك-130" كطائرة قتالية لأنها مزودة بمعدات تتيح فرصة استخدام صواريخ جو/جو وجو/أرض الموجهة وبعض أنواع الصواريخ غير الموجهة.

وأضاف الطيار موتوفين أنه يطيب له أن يصعد إلى السماء ويرى المتفرجين الكثيرين على الأرض والطيارين المهرة في الجو.