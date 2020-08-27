شركة روسية تكشف عن مدفع بمواصفات منقطعة النظير

شاركت شركة "أورال ترانس ماش"، وهي إحدى الشركات الروسية المصنعة للآليات العسكرية، في معرض "أرْميَا 2020" المقام في مدينة كوبينكا في ريف العاصمة الروسية موسكو، بآليتين منهما الآلية المعروفة باسم "كوآليتسيا إس في".

وهذه الآلية عبارة عن مدفع ذاتي الحركة، وهي آلية جديدة تمت صناعتها في الفترة الأخيرة. وقال دميتري سيميزوروف، مدير عام شركة "أورال ترانس ماش"، للصحفيين، إنها أقوى من نظيراتها الموجودة في العالم وإنها تتفوق على سائر نظيراتها.

ويخلو برج آلية "كوآليتسيا" الحاوي على المدفع من الطاقم البشري الذي يتواجد في غرفة القيادة المعزولة تماما عن غرفة القتال، الأمر الذي يزيد فرصة نجاة الجنود في الظروف الحرجة.

ويستطيع مدفع "كوآليتسيا"، وهو من عيار 152 ملم، إطلاق 12 طلقة في الدقيقة. وثمة إمكانية تصويبه بصورة أوتوماتيكية.

وخصص مدفع "كوآليتسيا" الذاتي الحركة لتدمير أسلحة العدو النووية التكتيكية وبطاريات المدفعية والآليات القتالية المدرعة ووسائط الدفاع الجوي ومنشآت العدو الأخرى.

ولفت مدير الشركة المصنعة لآليات المدفعية إلى أن مدفع "كوآليتسيا إس في" يتمتع بسرعة غير مسبوقة لإطلاق قذائفه تزيد على 10 طلقات في الدقيقة، بفضل آلة التعمير المتميزة التي تعمل بالهواء المضغوط.

ونوه إلى أن مدفع "كوآليتسيا" يتمتع بمواصفات منقطعة النظير.

وظهر مدفع "كوآليتسيا" لأول مرة في العرض العسكري الذي أقامه الجيش الروسي في عام 2015.