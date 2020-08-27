مجلة: إسرائيل تطور أخطر مقاتلة شبحية في العالم

حصلت إسرائيل على عشرات المقاتلات الشبحية الأمريكية "إف 35"، التي تعد من أخطر المقاتلات الحربية في العالم، وأصبحت تملك حق تطويرها بتقنيات وأسلحة محلية لتصبح النسخة الأكثر تطورا من فئتها.

تقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إن النسخة، التي حصلت عليها إسرائيل "إف 35 آي" تعد الأخطر في العالم وأنها تمنح إسرائيل تفوقا تقنيا حتى على الدول التي تمتلك تلك الطائرة.

ولفتت المجلة إلى أن سر تفوق النسخة الإسرائيلية من الطائرة تكمن في حصول الجيش الإسرائيلي على امتيازات خاصة تسمح له بتزويد الطائرة بتقنيات عسكرية إسرائيلية تشمل أنظمة القيادة "سي فور آي"، ووسائل تقنية أخرى تسمح لها بمشاركة بيانات المعركة مع باقي المقاتلات الإسرائيلية خلال القتال، وهي ميزة لا تملكها النسخ الأخرى من الطائرة.

وتسمح الامتيازات التي حصلت عليها إسرائيل بتزويد الطائرة بأسلحة وصواريخ إسرائيلية تم تطويرها محليا لتناسب بيئة العمليات فى محيط إسرائيل.

وأبرز الأسلحة الإسرائيلية التي تحملها الطائرة القنابل الموجهة وصواريخ "باقون 5" الموجهة (جو جو)، التي يمكن إطلاقا من مخادع الأسلحة الموجودة داخل جسم الطائرة.

كما تسعى القوات الجوية الإسرائيلية إلى تزويد الطائرة بخزاني وقود إضافيين بصورة يمكن أن تزيد مدى الطائرة بأكثر من 30 في المئة.

وتواصل إسرائيل زيادة حجم أسطولها من المقاتلات الشبحية، وتسلمت 4 طائرات طراز "إف - 35" مطلع الشهر الجاري، ضمن صفقة عسكرية تشمل 50 طائرة، تمثل رأس الحربة للقوات الجوية الإسرائيلية في العقود المقبلة.

ووصلت تلك الدفعة من الطائرات إلى قاعدة سلاح الجو "نيفاتيم"، وبذلك سيبلغ عدد هذه الطائرات لدى سلاح الجو 27 طائرة".

وتعد مقاتلات "إف 35"، التي من المقرر أن يصل عددها في إسرائيل إلى 50 مقاتلة، من أخطر المقاتلات في العالم، وتنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات الحربية، وتتميز بقدراتها الشبحية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.