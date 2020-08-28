غواصة نووية روسية تطلق صاروخ "غرانيت" على هدف يبعد عنها 329 كم... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو التقط من داخل غواصة "أومسك" النووية، التي شاركت في تمارين "درع المحيط" العسكرية قبالة سواحل ألاسكا.

ويظهر في الفيديو جانب من الاستعدادات التي نفذها فريق الغواصة، والعد التنازلي لإطلاق صاروخ "غرانيت" المضاد للسفن، على هدف مشروط يبعد عنها مسافة 329 كم، ثم القيام بغوص سريع في الأعماق.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن طراد صواريخ "فارياج" وغواصة "أومسك" نفذا إطلاق نار مشترك على هدف بحري في منطقة مياه بحر بيرنغ.

وذكرت الوزارة مجددا، أن جميع العمليات التدريبية المنفذة، تمت بشكل دقيق وكانت في إطار الشروط والقواعد الدولية.