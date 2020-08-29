كوريا الجنوبية ترصد طائرتين عسكريتين روسيتين فوق بحر اليابان

أعلنت وكالة "يونهاب" أن طائرتين عسكريتين روسيتين، يفترض أنهما مضادتان للغواصات من طراز إيل-38، دخلتا منطقة تحديد الدفاع الجوي التي تم إنشاؤها من جانب واحد لجمهورية كوريا في بحر اليابان.

وبحسب الجيش الكوري الجنوبي، دخلت طائرات روسية منطقة تقع على بعد حوالي 330 كيلومترًا جنوب شرق سيئول، حيث بقيت حوالي 30 دقيقة. تشير "يونهاب" إلى أن حدود كوريا الجنوبية لم تنتهك.

يذكر أنه في 19 أغسطس أب، حلقت المقاتلات اليابانية في الجو لمرافقة حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تو-95إم إس فوق المياه المحايدة لبحر اليابان وشمال غرب المحيط الهادئ. ثم أكدت وزارة الدفاع أن "جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية تتم وفق القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".