الماء والغبار والصقيع.. فيديو اختبارات مسدس ليبيديف

أعد الفيديو متخصصون في "كلاشينكوف".

يُظهر الفيديو، على وجه الخصوص، إطلاق نار من مسدس متجمد، تتناثر منه قشرة صقيع غطت السلاح. كما تم إطلاق النار بعد أن سقط المسدس في الماء والغبار. بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط المسدس وجره عبر الرمال. لكن كل هذا لم يمنع مطلق النار من إطلاق النار. بالمناسبة، قامت فتاة بسهولة بتفكيك وتجميع مسدس ليبيديف دون الإضرار بالمانيكير.

يوضح تفسير الفيديو أن المسدس يخضع لعملية تجريبية في وزارة الشؤون الداخلية الروسية. وفي المستقبل القريب سيبدأ الإنتاج التسلسلي للمسدس.