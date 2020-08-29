عرض قذائف "تورنادو-إس" الموجهة.. فيديو

وهي مقذوفات صاروخية عيار 300 ملم تم تقديمها في منتدى "أرميا -2020".

أوضح ألكسندر سميرنوف، المدير العام لجمعية البحث والإنتاج "سبلاف" لـ Mil.Press أن القذيفة الجديدة أصبحت الأولى في خط المقذوفات الموجهة.

وقال: "قبل ذلك، لم تكن هناك في أنظمة قاذفات اللهب عناصر موجهة. وفي الوقت نفسه، تم زيادة مدى العمل من 90 إلى 120 كم. وزادت دقة توجيه القذيفة على الهدف بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، يسمح النظام بإطلاق المقذوفات الموجهة إلى نقاط بعيدة عن بعضها البعض".

تستخدم القذائف نظام تحكم يعتمد على نظام الملاحة بالقصور الذاتي.