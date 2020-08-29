روسيا تختبر رادار فوتوني للكشف عن الأهداف غير المرئية

انهت روسيا اختبارات النموذج الأولي لمجموعة هوائيات مرحلية نشطة تعتمد على الضوئيات الراديوية. ستعمل التكنولوجيا الجديدة على تقليل حجم الرادارات للطائرات والسفن، فضلاً عن زيادة دقة ومدى اكتشاف الأهداف الشبح.

وقال المدير العام لـ "فيغا" فياتشيسلاف ميخيف، في منتدى "أرميا-2020": "بناءً على نتائج اختبارات النموذج الذي تم إنشاؤه في الشركة، حصلنا على نتائج تتيح لنا التحدث عن احتمال استخدام الرادار هوائيات مرحلية نشطة تعتمد على الضوئيات الراديوية كجزء من أحدث التقنيات البحرية والطيران والفضائية، بما في ذلك في مجمعات الرادار".

كما شدد على أن التكنولوجيا الجديدة ستسمح بدمج جهاز الإرسال والاستقبال في سفينة أو طائرة أو قمر صناعي، بالإضافة إلى زيادة مجال رؤية الرادار. وتم إنشاؤه من عناصر محلية أصلية.

يذكر أن التقارير الأولى عن تطوير محطة رادار جديدة تماما تعتمد على تقنيات الراديو الضوئية ظهرت في عام 2018.